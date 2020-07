Közvetlenül a válása után döntött úgy ez a nő, hogy itt az ideje változtatni a külsején. A látávnyos átalakulásához csupán egy fodrász és egy sminkes kellett.

Félhosszú, formátlan frizurájával érkezett Christopher Hopkins fodrászhoz, akire teljesen rábízta magát. A szakembernek nem is kellett több, olyan csodás hajat vágott neki, hogy a hozzászólók közül többek szerint is minimum 15 évet letagadhatna. A hölgyre került egy kevés smink is, az összkép pedig letaglózó.