Férjével, Schobert Norbival nemrég kettesben romantikázott Görögországban, ahonnan gyakran posztolt. Az egyik ilyen fotója alatt fakadt ki a negatív kommentekre:

Rengeteg alkalommal megkapom: »Fúj, de ronda! Fúj, de izmos! Na! Èn biztos, hogy nem akarok ilyen lenni!« Nem is kell és az ilyen kommentelőket megnyugtatom, hogy nem is lesznek ilyenek! Hogy miért?! Azért, mert aki rendszeresen edz, kitartò, következetes munkát fektet a mindennapjaiba, az pontosan tudja, hogy rengeteg munka, tisztelet és kitartás szükséges az eredmènyek eléréséhez!A munkàm az életem! A hitelesség a védjegyem! Az imádott Alakreform családom az egyik legnagyobb büszkeségem! 42évesen jò ez így nekem" - írta Rubint Réka.

A fitneszlady egybként nem szokott foglalkozni az őt bírálókka, a Borsnak elmesélte, hogy miért tett most mégis kivételt: