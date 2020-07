Shane Tusup évekig edzette Hosszú Katinkát, a közös munka három olimpiai aranyat és számtalan díjat hozott az úszónőnek. Miután a házaspár szakított, a szakmai életben is különváltak útjaik. Az amerikai tréner most több sportolóval is együtt dolgozik, többek között az Eb-ezüstérmes Szilágyi Liliánával.

Shane elárulta, meg sem állnak az olimpiai aranyig.

Hozzám hasonlóan nyerni akar. Azért dolgozunk, hogy aranyérmet szerezzen. Úgy nem is lehet hozzáállni, hogy megelégszünk mondjuk a kilencedik hellyel. Extra motiváltak vagyunk, és azért küzdünk, hogy beteljesítsük az álmunkat" - árulta el a Blikknek.

Shane elmondta, a koronavírus okozta helyzetet igyekeznek az előnyükre fordítani, és úgy felfogni, hogy kaptak még egy évet a felkészülésre. Az edző szerint a sportoló elképesztően fegyelmezett a nap 24 órájában, hiszen nem csupán az edzésről van szó, a megfelelő táplálkozás és alvás is fontos része a munkának.

A tréner nem csak úszókkal foglalkozik, Szoboszlai Dominikot és Bogdán Ádám futballistákat is edzi.

„Nem csupán úszóedző vagyok. Olyan szakembernek tartom magam, aki segít abban, hogy valaki a lehető legmagasabb szinten teljesítsen. Legyen szó úszásról, futballról vagy az üzleti életről" – mondta Shane.