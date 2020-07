Mint ahogy azt mi is megírtuk, Varga Viktor múlt hónapban szakított kedvesével, Anitával. A rajongók csalódottak voltak, ugyanis sokak szerint összeillett az énekes és volt szerelme. Viktor szerint, csak intelligencia kérdése, hogy szakítás után jóban tudunk -e maradni az exünkkel.

„A hétvégén is együtt voltam az angyallánnyal, meglátogatott és jól éreztük magunkat. Nincs ebben semmi fura, szeretjük egymás társaságát, de a kapcsolat már nem működött. Szerintem ezt mind a ketten beláttuk, ezért tudunk még most is nagyon jól szórakozni együtt„ – mondta el Viktor a Ripost-nak.