A férfi közel három hónapot töltött az elmegyógyintézetben, ahol folyamatosan vizsgálták, ám nemrégiben a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Venyige utcai részlegébe került át. Így szeptemberig, ameddig elrendelték a letartóztatását, már a fogházban marad.

A család egyik barátja elárulta, hogy a férfit nem viselte meg az áthelyezés, sőt!

„Talán furcsán hangzik, de talán egy kicsit még örült is annak, hogy átviszik. Az is jó hír, hogy ez azt jelenti, hogy nem kell gyógyszeresen kezelni őt, ráadásul a börtönben már ismerhet pár őrt is" - nyilatkozta Blikknek a család egyik ismerőse.

Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint bár pszichésen megterhelő lehet a gyanúsított számára az áthelyezés, jobban járt ezzel a megoldással: