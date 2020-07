A zenész életrajzi könyve kiverte a biztosítékot volt feleségénél. Renata Blauelt többször is megemlíti tavalyi Me: Elton John című művében. Információk szerint azonban a pár nyolcvanas évekbeli válása után titoktartási szerződést kötött. A 67 éves nő a válás óta teljesen elzárkózott a nyilvánosságtól, most viszont a szerződés megszegése miatt 3 millió fontra, vagyis átszámítva 1,4 milliárd forintra is pereli a sztárt. Most Renate rossz lelkiállapotát is kiemelte, a vádat ezzel súlyosbítva.