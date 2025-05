Négy csillagjegy előtt most kinyílik az univerzum kincsesládája: nekik hoz szerencsét a virághold

A Skorpió jegyébe lépő telihold igencsak megbolygatja az univerzum csendjét, ám ez nem az összes csillagjegyre nézve jelent hátrányt. Sőt! Négy csillagjegynek ez lehet a hét legszerencsésebb napja, így különösen figyeljenek, ha meg akarják lovagolni a kedvező energiákat. Vajon melyik csillagjegyekről van szó?

Négy csillagjegy számára szerencsét hoz a telihold.

Forrás: Getty Images

Csillagjegyek, akik számára szerencsét hoz a májusi telihold

Kos

A májusi telihold 2025-ben nagyívű változásokat, izgalmas új lehetőségeket irányoz elő a Kos jegy szülöttei számára. Ezek a változások tavaly novemberben kezdődtek, a törekvések pedig végre eredményt hoznak, a szerencsés széria pedig május 16., illetve 18-án is folytatódik. Ahhoz, hogy megragadhasd a lehetőségeket, nyílj meg őszintén, még ha elsőre kényelmetlen is.

Mérleg

A Skorpió telihold a gazdagság és bőség házába lép, így ideje véget vetni a pénzt herdáló szokásoknak – A Mérlegbe forduló telihold pedig nem várt anyagi előnyökkel kecsegtet. Engedjük el az önbizalomhiányt, hisz a bolygóegyüttállások a Mérleg jegy szülötteinek kedveznek.

Ez a virághold megmutatja, hogy az álmok és ambíciók végrehajtása igenis lehetséges.

Vízöntő

Az elmúlt hetek, hónapok kitartó munkája virághold idején hozza meg édes gyümölcsét a Vízöntő jegy szülöttei számára. Ez a jegy nem stagnálásra teremtetett, erőfeszítéseiért pedig jutalom, új projekt, akár előléptetés képében érkezhet a kompenzáció. Mivel a Skorpióban lévő telihold felerősíti karizmádat, nyilvános megítélésedet, érdemes hatalmi lépéseket tenni, amihez elengedhetetlen az empátia és alázat.

Halak

Ezen a napon a Skorpió telihold egy novemberben kezdődött holdciklusra helyezi fel a koronát a Halak jegy szülöttei számára. A virághold beragyogja a szerencse, bőség és utazás házát. Prosperáló időszak következik az asztrológia szerint, több álom és törekvés is megvalósulhat, de a terjeszkedés, magasabb szintű tudás elsajátításában is új lehetőségek tárulnak fel. Új filozófiákat ismerhet meg, ahogy az elavult hiedelmeknek, szokásoknak is búcsút inthet, melyek korlátozzák.