Közönséges ruhák és túl sok bőrfelület: íme, a BAFTA-gála legbotrányosabb öltözékei

A British Academy of Film and Television Arts (BAFTA ) gála minden évben az egyik legfontosabb esemény a brit televíziós ipar számára. A rangos díjátadó nemcsak a tehetséget ünnepli, hanem a vörös szőnyeg divatbemutatójává is válik. A BAFTA 2025-ös gálája sem volt kivétel, de ezúttal nem a lenyűgöző ruhaköltemények miatt került a reflektorfénybe. A londoni Royal Festival Hallban megrendezett eseményen a stílusikonnak tartott hírességek közül többen is melléfogtak.

BAFTA 2025 legrosszabb ruhái!

A BAFTA 2025 legrosszabb ruhái:

Christine McGuinness

Christine McGuinness gyakran választ merész darabokat, de ezúttal túl messzire ment. Az arany és fémes hatású ruha szorosan simult testére, hangsúlyozva minden vonalát, talán azt túlságosan is. A ruha kialakítása inkább egy futurisztikus kosztümre emlékeztetett, semmint egy elegáns BAFTA-megjelenésre.

Ha a túlzás és túlgondolás egy ruha lenne!

Una Healy

Una Healy, a The Saturdays egykori sztárja egy aszimmetrikusan szabott, túlzottan fodros ruhában jelent meg, amely inkább tűnt kosztümös mesevilágból származónak, mint egy díjátadó dress code-jához illeszkedő darabnak. A túl sok réteg, fodor és díszítés káoszt teremtett az összhatásban, és a nézők többsége inkább értetlenül, mint csodálattal nézte.

Gabby Allen

Gabby Allen ismét bebizonyította, hogy nem fél a figyelem középpontjába kerülni, de a választott ruha sokak szerint inkább hatott olcsónak, mint stílusosnak. A szinte teljesen áttetsző, kivágásokkal és szikrázó részletekkel teli fekete estélyi nemcsak merész, de már-már zavarba ejtően sokat mutató volt. A ruha a test minden részletét kihangsúlyozta, miközben a diszkréció teljes hiányát mutatta.

Sajnos közönséges és túl sok!

Emily Atack

Emily Atack a retró glam jegyében öltözött – de sajnos a végeredmény inkább tűnt jelmezesnek, mint egy friss, nosztalgikus estélyinek. Bár Emily sminkje és frizurája tökéletesen passzolt volna egy modernebb összeállításhoz, a ruha minden figyelmet elvett – sajnos nem jó értelemben.

Egy igazán jelmezszerű választás!

Anna Maxwell Martin

Anna Maxwell Martin gyakran dicséretet kap egyedi és művészi megjelenéseiért, de ezúttal a kísérletezés túllépte a határokat. Az aszimmetrikus, geometrikus mintázatú ruha szín- és formavilága inkább zavaró, mint stílusos.