Katalin és Vilmos kapcsolata sem csupán tündérmese. Ugyanis a féltékenység náluk is felütötte a fejét, és létezik egy nő, akit a hercegné a mai napig nem szívlel különösebben, noha még az esküvőjükön is ott volt.

Isabella Calthorpe a királyi család barátja, jóban van Beatrice és Eugenie hercegnővel is, és anno Vilmosnak megakadt rajta a szeme - írta a littlethings.com.

Amikor Vilmos és Katalin még a kapcsolatuk elején járt, egy kisebb szünetet tartottak, állítólag a herceg ekkor megkörnyékezte Isabellát. Csakhogy a lány részéről nem volt meg a vonzalom, és visszautasította Vilmost. Helyette később hozzáment egy milliárdos fiához.

Ezután a férfi újra visszatalált Katalinhoz, aki viszont azóta sem szívleli a lányt, noha Isabella még a hercegi pár esküvőjén is ott volt.