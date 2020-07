Retteg attól, hogy szerelme örökre lehunyja a szemét, ám erre sajnos meg is van az oka. A 71 éves nő szívrohamot kapott, férje pedig imádkozik, hogy ne történjen nagyobb baj.

Almeda Hardwick 2015-ben férje után, 45 éves fiát is elveszítette, gyermeke temetésén viszont megismerte Gary-t, aki elrabolta a szívét. A történetben pedig az érdekes, hogy a fiúnak ekkor volt egy kapcsolata egy 77 éves nővel, de Almeda kedvéért elhagyta. Szerelmük mindent elsöprő volt, így az első randi után két héttel Gary megkérte a nagymama kezét. A friss házaspár ezután a nő egyik unokájával együtt – aki egyébként három évvel idősebb Gary-nél – költöztek be Almeda házába, és azóta is boldogan éltek, addig a napig, míg az idős asszony szívinfarktust nem kapott. A szomorú hírt a fiatal férfi TikTokon közölte, és reméli, hogy felesége mielőbb felépül.