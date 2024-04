Jegygyűrűválasztás: az idei esküvői szezon legtrendibb ékszerei

Azonban a jegygyűrűválasztásnál a látszanál sokkal fontosabb szempontoknak kell megjelennie, a legkevésbé a gyémántberakással és a pénzben mérhető szempontokkal érdemes foglalkozni, inkább arra érdemes figyelni, hogy a párnak mit üzen a gyűrű, üzen-e bármit, hiszen a stabil alapokon nyugvó kapcsolat egy életre szól, ahogy a jegygyűrű is, ami a két ember közötti szövetséget hivatott jelképezni.

A trendi darabok között vannak drágábbak és kevésbé drágák is, mindenki megtalálja a saját büdzséjébe és a párja ujjára leginkább illő jegygyűrűt.

Íme 2024 gyűrűtrendje

Sárga, fehér, vagy rózsa arany? Idén nem lesz nehéz a választás, az örök sláger fehér mellé bejött a rozé, de visszatért a sárga arany is. Bizonyos — egyéni — szempontokat figyelembe véve, bármelyiket választjátok, meg fogtok felelni az aktuális trendnek. Az aranyékszereken kívül továbbra is hódít a platina, ám idén a kevert fémek és az alternatív fémek ideje is eljött.