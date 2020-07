Még egy szuper dögös modellnek is akadnak gondjai a párkereséssel. Alva Jay igen népszerű az Instagramon és fizetős oldalakon is gyakran fedi fel bájait. Ám hiába a tökéletes külső, így sem talál párt. Éppen ezért rajongói körében kezdett el keresgélni.

Alva Jay Cosplay-modellként dolgozik, azaz mesefigurák, filmszereplők bőrébe bújik. Mindez másfél milliós Insta-tábort hozott neki, illetve fizetős oldalakon is megmutatja nem éppen hétköznapi idomait a fiatal nő.

Ám akármilyen hihetetlen, még egy ilyen bombázó is lehet magányos. Alva egyelőre nem találja párját, de nyitott lenne a szerelemre. Olyannyira, hogy akár rajongóival is randizna, számára csupán az a fontos, hogy leendő párja elfogadja a munkáját – írta a Daily Star.

Tehát, akit nem zavar, hogy a gyönyörű modell idomait mások is megcsodálják, akár még el is hívhatja egy italra Alvát.