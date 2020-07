Zsoltinak Nógrádmegyeren saját pálinkája van, és disznókat, birkákat is tart, amelyek közül már azt is kiválasztotta, melyiket áldozza majd fel a lagziért - írja a Ripost.

"Tudom, hogy Zsuzsi nagy lakodalomról álmodott, és bizony meg is érdemli. Ott bábáskodtam a kapcsolatuk legelején Ázsiában, ahol vele és a férjével is szoros barátságba kerültem, így a szívemen viselem a sorsukat. Mi lehetne szebb gesztus a részemről, minthogy megrendezem nekik az álomlakodalmukat, ahol együtt mulathatnak mindazokkal, akik fontosak a számukra?! Krishan és én egy vérből valók vagyunk, még ha olyan messze születtünk is egymástól. Benne is ott van az a virtus, ami bennem, szóval biztos vagyok benne, hogy hatalmasat bulizik majd nálunk

- mondta Zsolti a lapnak.