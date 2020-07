Az utóbbi években Gabi egyre többet alkot folklór stílusban, mindezt persze popzenével ötvözve. A Veled akarok lenni csodálatos vonós témája is tisztelgés a népi elemek előtt. Az újdonsült anyuka a klipben pedig kiteljesedett nőként tündököl. A videót a posztmodern művész, Galler András „Indián" rendezte, akivel az énekesnő már rengeteg korábbi kisfilmen is együtt dolgozott.

Gabi így mesélt a forgatásról: „A természet közelsége mindig is nagyon fontos volt számomra. Itthon is gyönyörű tájakat fedezhet fel az ember, hiszen hazánk bővelkedik a csodásnál csodásabb természeti kincsekben. A dal címe erre is utal: újra érezni a természet közelségét, újra visszanyúlni a gyökerekhez. A szám üzenete magában hordozza a karantén utáni átértékelt, letisztult lelkivilágot. Azt a gondolatot, hogy becsüljünk meg minden percet, és adjunk hálát a természetnek, hiszen amikor hónapokon át be voltunk zárva, ő mindig szívesen fogadott bennünket – a szabadban biztonságban lehettünk azokkal, akiket a világon a legjobban szeretünk!" – mondta az énekesnő.

Az utánozhatatlan Tóth Gabi először a 2005-ös Megasztár tehetségkutatóban tűnt fel, azóta pedig a magyar zenei élet egyik meghatározó alakjává vált. Számos sláger fűződik nevéhez, köztük az Elég volt, a Sors vagy a szintén abszolút közönség- és rádiós kedvenc Ez vagyok én.