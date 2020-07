Várkonyi Andi sokat kertészkedik szabadidejében. A műsorvezetőnő most megmutatta követőinek, milyen furcsa növény nő a kertjében, a kommentelők pedig meglovagolva a kertben talált vadkendert, rögtön poénkodni kezdtek a poszt alatt.

,,Ha ez nem az aminek látszik, akkor mi??? A kertemben találtam..már a csattanó maszlagot is alig győzöm kiírtani, most meg ez?! Tisztára mint egy drogültetvény" – írta a fotóhoz Várkonyi Andrea, akinek a követői tovább folytatták a poénkodást. Sokak szerint ezzel bekerülhetne a hírekbe, de még a rendőrség is meglátogathatja, akadnak viszont olyanok is, akik szívesen segítenének neki a "szüretelésben".

-írta a poszthoz Andi.

Irtani kell gyakrabban, mert ha nem, benne leszel a hírekben!

-viccelődött az egyik kommentelő.

Nyugi, ez sima gyomnövény. A jóval kevesebb a "hatóanyag" tartalma, mint a haszon társaiké...

-írta egy másik hozzászóló.