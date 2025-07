Bridgerton, Szex és New York vagy Szívek szállodája? A kedvenc sorozatod elárulja, milyen vagy valójában

Mind imádunk sorozatokat nézni, hiszen nincs is jobb érzés annál, amikor egy hosszú nap végén, ledőlhetsz a kanapéra és elindíthatod azt a szériát, ami igazán kikapcsol és szórakoztat. Nem is gondolnád, de a kedvenc sorozataid és a nézési szokásaid elárulhatják, milyen a személyiséged valójában. Ha mindig is érdekelt, hogy introvertált, extrovertált vagy esetleg ambivertált vagy, akkor ez a személyiségteszt eldönti az örök kérdést!

A személyiségteszt, ami eldönti introvertált, extrovertált vagy ambevertált a személyiséged!

Forrás: Getty Image

Sorozat-személyiségteszt: monst kiderül, milyen is vagy valójában

Válaszolj a következő kérdésekre, és írd fel vagy jegyezd meg, hogy melyik betűt választottad a legtöbbször.

Melyik sorozatot néznéd újra bármikor?

A, Bridgerton

B, Emily in Paris

C, Stranger Things

Melyik karakterrel tudsz a legjobban azonosulni?

A, Wednesday Adams (Wednesday) magának való, hűséges

B, Jess Day (New Girl) – energikus, beszédes

C, Meredith Gray (Grace klinika) – erős, de érzékeny

Válassz egyet az ikonikus sorozatok közül!

A, Vámpírnaplók

B, Szex és New York

C, Grace klinika

Milyen hangulatú sorozatokat szeretsz inkább?

A, Nyugodt, elgondolkodtató, érzelmes

B, Pörgős, színes, sok karakterrel

C, Kalandos, izgalmas, de van mélysége is

Ha egy hétvégét egy sorozatban tölthetnél, melyik lenne az?

A, Szívek szállodája – csendes elegancia, visszafogott drámák

B, Sex Education – sok karakter, sok interakció

C, Született feleségek – relytéjes, humoros, csajos

Melyik a kedvenc sitcom sorozatod?

A, Jóbarátok

B, Így jártam anyátokkal

C, Agymenők

Melyik „sorozatvilág” áll a legközelebb hozzád?

A, Egy erdei kisváros vagy történelmi környezet

B, Egy nagyváros nyüzsgése

C) Egy különleges közeg, például egy fantasy világ

Eredmény: számold meg, melyik betűből választottál többet, és ismerd meg a személyiségedet!

Többségében A válasz - Introvertált vagy

Szeretsz elmélyülni, gondolkodni, értékelni a csendes pillanatokat. A sorozatokban is azt keresed, ami nyugodt, érzelmes vagy intellektuális.

Többségében B válasz - Extrovertált vagy

Energiát nyersz az emberekből, szereted a társaságot, a pörgést. A sorozatokban is a sokszínű karakterek, humor és dinamika vonz.