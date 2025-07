Kiderült, hol a legnagyobb: meglepő országok vezetik a péniszméretrangsort

Ha valaha is elgondolkodtál azon, vajon mely országok férfijai büszkélkedhetnek a legnagyobb méretekkel, akkor most jó hírünk van! Egy friss kutatás nemcsak arra világított rá, hogy a világ különböző országaiban mekkora az átlagos péniszméret, hanem arra is, hogy ez összhangben áll-e a nők elvárásaival.

A péniszméret a nőknek és a férfiaknak is fontos, de másként

Forrás: Shutterstock

Milyen péniszméretet tartanak ideálisnak a nők?

A női vélemény mindig érdekes, főleg ha az ideális méretről van szó. A Moorgate Klinika egy felmérés keretében 180, 18 és 60 év közötti nőt kérdezett meg. A résztvevők 27 különböző méretű, élethű péniszmodellt kaptak, és ki kellett választaniuk, melyik lenne számukra a legvonzóbb partnerükben. Az eredmények szerint az ideális hossz körülbelül 19 cm. Érdekesség, hogy a megkérdezettek 40 százaléka számára a vastagság fontosabb, mint a hossz. Egy másik tanulmány pedig arra is rámutatott: az alkalmi kalandok során a nők szívesebben választanak nagyobb méretű partnert, míg tartós kapcsolatban a túl nagy méret inkább hátrányként jelenhet meg.

Péniszméret-ranglista

És akkor jöjjön a legizgalmasabb rész: mely nemzetek férfiai vezetik a méretlistát? A World Population Review 2024-es adatai szerint a legnagyobb átlagos méreteket főként afrikai országokban mérték, de néhány meglepő helyezett is felbukkan a rangsorban.

A 10 legnagyobb átlagos péniszméretű ország:

Szudán – 18 cm

Kongói Demokratikus Köztársaság – 18 cm

Ecuador – 17,6 cm

Kongói Köztársaság – 17,3 cm

Ghána – 17,3 cm

Nigéria – 17,0 cm

Venezuela – 16,9 cm

Libanon – 16,8 cm

Kolumbia – 16,8 cm

Kamerun – 16,6 cm

A rangsor alsó részén jellemzően ázsiai országok szerepelnek. Fontos azonban hangsúlyozni: a kisebb méret semmiképp sem jelent hátrányt, hiszen a szexuális elégedettség sokkal komplexebb dolog ennél.

A 10 legkisebb átlagos péniszméretű ország:

Thaiföld – 9,4 cm

Észak-Korea – 9,6 cm

Kambodzsa – 9,8 cm

Nepál – 9,9 cm

Mianmar – 10,1 cm

Laosz – 10,1 cm

Vietnam – 10,2 cm

Srí Lanka – 10,2 cm

Dél-Korea – 10,8 cm

Fülöp-szigetek – 10,8 cm

És Magyarország?

A kutatás szerint a magyar férfiak átlagos péniszmérete 14,7 cm, ami a világátlaghoz viszonyítva egyértelműen a középmezőnybe esik. Ez az érték stabil, megbízható középutat képvisel. Érdekesség, hogy más korábbi mérések 15-16 cm körüli átlagot is jeleztek, de ezek eltérő módszertanra épültek.