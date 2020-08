A minap derült ki, hogy a tavaly elhunyt Terry Black csak fiát, Danit, de nevelt lányát Fannyt nem fogadta hivatalosan örökbe. Az előadó Németországban hamis papírokat adott be, hogy a lány után is segélyt vehessen fel. Ráadásul Fannynak azzal is szembesülnie kellett, hogy több mint kétszáz milliós adósságot örökölt szülőanyja után. Most azonban jó hírt kapott.

"Szerencsére úgy alakult, hogy elfogadták azt az írásos nyilatkozatot, amiben Fanny lemond az örökölt adósságról, pedig már a határidőn túl nyújtottuk be. Közben az is kiderült, hogy nemcsak ő, hanem a testvérei is örökölték az adósságot, ezért most felkutatjuk őket, hiszen mindenkinek alá kell írnia a lemondó nyilatkozatot. Ez egy izgalmas folyamat, hiszen Fannynak régi vágya volt, hogy megismerje őket" – nyilatkozta a Ripostnak Árvai Mónika, a 15 éves lány hivatalos gyámja és hozzátette, Fanni túltette magát azon is, hogy Terry nem fogadta örökbe.