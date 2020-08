47 éve van a pályán az ország egyik legsikeresebb színésze, aki szinte minden neves hazai színházban játszott már. Tény és való, hogy szakmai értelemben már nem igazán lehetne sikeresebb, de most bevallotta: ennek az volt az ára, hogy szinte alig töltött időt a családjával.

"Szeretem a munkámat, de sok lemondással járt, és rádöbbentem, egész egyszerűen kimaradtam a gyermekeim neveléséből. Nemigen voltak családi hétvégék, mindig dolgoztam, és mára őszintén sajnálom, hogy nem igazán voltam jelen, mialatt ők felnőttek" - meséli Gábor a Borsnak.

Ettől függetlenül szerencsére jó a viszonyunk, amiért rendkívül hálás. Továbbá hozzátette, hiába 71 éves, ezután sem fog másképp működni az élet:

"Százötezer forintos nyugdíjból nem tudnánk megélni, nekem dolgoznom kell. Szerencsére a karantén alatt is feltaláltam magam, a mai technika vívmányainak segítségével már olyan minőséggel tudtam például narrálni, hogy az tökéletesen megfelelt az elvárásnak, most pedig már szép lassan indul be az élet, forgatások, próbák kezdődnek" - fejtette ki a színész