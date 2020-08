„Jaj majd kinövöd!" vagy „ez kamaszkorban normális" kijelentésektől sokan a falra másznak, hiszen tudják: ez sok esetben nem így van! Hiába, akadnak olyanok, akiket a pattanások és mitesszerek egy életen át elkísérnek, és ezzel sok híresség is így van.

Kendall Jenner

A gyönyörű modell többször is mesélt az aknéval való küzdelméről , ám továbbra sem számolt be kedvenc bőrápolási termékeiről. Egyet viszont elárulta, hogy túl bonyolult módszerei nincsenek. Számára rendkívül fontos a rendszeres arcmosás, és erre mindig is odafigyelt. Naponta legalább kétszer vagy háromszor tisztítja az arcát.



Katy Perry

Bizony a híres énekesnőt sem kerülték el a bőrproblémák. Rengeteg pattanása volt fiatal korában, amik sajnos örökre nyomot hagytak az arcán. A hegek miatt sokáig önbizalomhiányos volt, amelyeket vastag sminkkel igyekezett eltűntetni.

„Amikor ezek a foltok ott vannak az arcodon, sosem érzed magad teljesen szabadnak"- nyilatkozta az ausztrál Elle magazinnak.



Keira Knightley

Sokan nem is gondolnák, de az angol színésznő közel sem porcelán bőréről ismert. Többször őszintén beszélt arról, sokszor neki is meggyűlt a baja a pattanásokkal.

"Tisztában vagyok azzal, hogy rossz bőröm van. Ebben a szakmában, aki az arcát használja és ezzel dolgozik, akkor párhuzamosan tudatában lesz a hibáinak is. A sminkesek, rendezők, elmondják neked"