Jelentősen magasabb idén az első félévben az erőszakos bűncselekmények száma a tavalyihoz képest, ami azért is meglepő, mivel két hónapig kijárási korlátozás volt érvényben. Ám a szakértők szerint ennek pont ez az oka.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság adatai szerint a tavalyi évhez képest idén sokkal több erőszakos bűncselekmény volt. Például míg 2019 első felében négy ember vált gyilkosság áldozatává, 2020-ban eddig hét. Testi sértések és a garázdaság is gyakrabban fordult elő – írta meg a Ripost.

2010 óta egyébként folyamatosan csökken az emberölés és az erőszakos bűncselekmények száma, ám ez a tendencia most megállt.

Azért is különös mivel gyakorlatilag két hónapig be voltunk zárva. Ám szakértők szerint pont ez az oka.

„Egyértelműen látszik, hogy a koronavírus-járvány és annak következményei miatt nagyobb a stressz, a nyomás az embereken, mint korábban. Ezt még tetézte a monotonitás, vagyis az, hogy a karantén idején a napok ugyanúgy teltek, a legtöbben kiestek a megszokott életritmusukból" – mondta Végh József kriminálpszichológus, aki szerint az is nagy probléma volt, hogy az emberek sehol sem tudták levezetni a feszültséget.

„A legnagyobb gond mégis az lehetett ebben az időszakban, hogy nem volt lehetőségünk azokra a korábban megszokott tevékenységekre, például konditermi edzésre, kocsmázásra a barátokkal vagy izgalmas, esetleg vicces film megtekintésére a moziban, amelyek nagymértékben hozzájárulnak a mindennapi stressz csökkentéséhez."

A bizonytalanságot alapjáraton rosszul tűri az ember, a karantén időszakára pedig ez abszolút jellemző volt.

„Az is növelte a feszültséget, hogy a bizonytalanságot rosszul tűri az emberi természet. Nem tudjuk, hogy mikor lesz vége a járványhelyzetnek, meddig kell türelemmel lennünk. Az akadályoztatást, a korlátozást könnyebben elviseljük, ha tudjuk, meddig tart." – tette hozzá Végh József.