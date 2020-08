A plus size modell bátran hirdeti, hogy nem kell a magazinok szerinti tökéletes alak a boldogsághoz, és bizony húsosabb testtel is lehet szexi egy nő. Mostani fotója is erről a hitvallásáról tesz tanúbizonyságot.

Sirokai Diána, magyar plus size modell már több mint egymillió követővel rendelkezik az Instagramon, és egy-egy fotója nem csupán 30-70 ezer kedvelést gyűjt be, de rengeteg hozzászólást is. Követői imádják Diána kisugárzását, azt a fajta önelfogadást és önszeretetet, ami a képein keresztül is átjön.

Mostani fotóján nem az a kérdés, hogy jól áll-e neki a neon pink szexi fehérnemű - mivel az ízlés szubjektív -, hanem az, hogy Te tudnád-e ilyen magabiztosan viselni?