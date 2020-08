Utazás, határ - mire kell számítani a határátlépéskor?

Ausztria az operatív törzs döntésének értelmében "zöld ország". A zöld jelzésű országokban a fertőzöttség és a kockázat is alacsony, így a beutazás vállalható. A határátlépéskor nincs várakozás, nincs sor, nincs szükség regisztrációra sem pedig tesztelésre.

Aktuális helyzet Ausztriában

A boltban kötelező a maszk és ki van téve a kézfertőtlenítő is. A sílifteken is fel kell venni a maszkot, de ennyi kibírható azért a csodáért, amit 2500-3000 méter magasságban látsz majd cserébe. A csúcsra érve a 30 fokos hőség kellemessé szelidül és csodás túrákat tehetsz a természet kincsestárában. Hatalmas vízesések várnak, melyek csodaszép kristálytiszta vizű tavakká csendesülnek a mélyben, és tisztán láthatod a pisztrángokat az áttetsző víztükörben.

Ha elfáradtál, a hütték mind nyitva vannak és hideg csapolt sörrel a kezedben megpihenhetsz, miközben bámulod ahogy a hegyek összeérnek az égbolttal.

Gleccsermászás nyáron - Dachstein

Csodás nyári program és kiváló hűsítő a nagy melegben egy gleccser megmászása. A 2700 méter magasságot is meghaladó gleccser egész nyáron fehér, akár nyári síelésre is alkalmas, de kiváló túralehetőséget is kínál. A Dachstein Stájerország legmagasabb hegye és nyáron is várja a sport szerelmeseit, de azokat is akik csak egy nagyot szeretnének sétálni a közel 3000 méter magasságban, belélegezni a tiszta levegőt és közelről megcsodálni a hófedte hegycsúcsokat. A gyerekek is nagyon élvezni fogják a túrát, hiszen várja őket egy jégpalota és egy lélegzetelállító függőhíd, melyről szédületes látvány tárul a szemünk elé.

Hogyan keress szállást Ausztriában?

Ausztriában számos hotel és apartmanház várja az odalátogatókat. Ha szeretnéd, hogy magyar nyelven szóljanak hozzád, magyar nyelven foglalj szállást és magyarul kapj sok-sok ötletet az ottléted alatt, akkor válasz olyan szállást, ahol magyarul beszélnek.

A strandolást sem kell kihagynod

Bármily furcsa, a hegyek között strandok is vannak. Hegyek-völgyek között csúszdázni a felnőtteknek és gyerekeknek is igazi élmény. Így a nyaralás alatt nem kell lemondanunk a pancsolásról sem, amelyet egészen biztos, hogy a kicsik és nagyok is élvezni fognak.