A macskáknak nemcsak 9 élete, de legalább 9 féle arcuk is van. Az állatok közül a macskák azok, akik számtalan testhelyzetben a legnagyobb nyugalommal képesek eltölteni a napjaikat, persze, ahogy mindenhol, itt is vannak kivételek.

Rachel Geller, akinek fő hivatása a szőrős házikedvencek vizsgálata, azon belül is a macskák viselkedésére specializálódott. A szakember elmondta, hogy a macskák nagymértékben fogékonyak a stresszre, vagy bármilyen apró változásra, ami a környezetünkben történik. Bármi, ami hatással van rájuk, azt leginkább testükkel tudják igazán jelezni.

A cicák legjelegzetesebb mozdulata, mikor valamilyen veszélyt észlelve felborzolják szőrüket, felfújják magukat, ezáltal farkuk felfelé irányul. Így próbálnak velünk kapcsolatba lépni, veszélyt, stresszforrást észlelnek maguk körül. Hasonló kommunikációs forma az is, amikor a macskák kidüllesztik szemüket.

De míg mi azt gondoljuk, hogy minden mozdulatokkal az irányunkba szeretnének kommunikálni, ez nem mindig van így. Van olyan eset is, amikor a cicák egyszerűen csak szétnyúlnak a padlón, a testük nyújtása céljából. Ha azt is gondoljuk, hogy ezzel is kommunikálni szeretnének, akkor bizony tévedünk.

Az tény, hogy bármilyen helyzetben is találkozunk velünk, jobb, ha a kezünkben van egy fényképezőgép, amivel megörökíthetjük viccesebbnél viccesebb pillanataikat.

A képek megtekintéséhez kattins a galériára: