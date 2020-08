A legendás televíziós, Vitray Tamás 30 év házasság után költözött el feleségétől, Kállay Boritól. Tamás most 87 éves, és örül annak, hogy teljes mértékben el tudja látni magát, már az egyedülléthez is teljesen hozzászokott.

"Ugyanígy éltem két évet egyedül, két előző házasság között. Akkor még nem voltam jócskán 80 fölött. Hogy is volt? Várjunk csak, még 40 is alig! Ez hencegésnek fog hatni, de az alapvető különbség, hogy akkor reggelente hajnalban futni mentem, majd mikor visszajöttem, kimentem teniszezni a Vadaskertbe, utána az uszodába. Most felülök a szobabiciklire 5-6 percnyi torna után, biciklizem 10 percet úgy, hogy nézem, mennyi kilométert teszek meg. Saját rekordjaimat döntögetem, ebben benne van az egész életforma különbsége" – mesélte Tamás a Retró Rádió adásában .