Múlt hétvégén jótékonysági golf hétvégét rendeztek a Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány javára. A kétnapos rendezvényen olyan művészek is golfütőt ragadtak, mint Németh Kristóf, Nagy Ervin, Hajdu Steve és Epres Attila.

A 10 éves Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány legfontosabb feladata annak a speciális koraszülöttmentőnek a működtetése és személyzetének biztosítása, amely az elmúlt tíz évben több mint 1500 alkalommal mentett gyermekéletet. Tevékenységüket a golf hétvégének otthont adó Zala Springs Golf már harmadik éve támogatja. A rendezvényen összegyűlt több mint 2 millió forintos összeget a Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítványnak ajánlották fel.

A múlt hétvégén megrendezett kétnapos rendezvény műsorvezetője Németh Kristóf volt, aki első helyezést ért el a kategóriájában.

„Ez a jótékonysági kupa életem második versenye volt, és most először lettem első helyezett a kategóriámban. Szintén most játszottam életem első éjszakai golf versenyét, ami különleges élmény volt" – mondta Németh Kristóf, akinek nagyfia, Lóci is imádja a golfot.

„ A gyerekek a szívügyeim, ezért is örültem annyira, hogy a versennyel ezúttal a Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítványnak segíthettünk. Különösen átérzem a szülők aggodalmát és fájdalmát, mivel – talán kevesen tudják - én magam is koraszülöttként jöttem világra" – nyilatkozta Németh Kristóf.

Külön öröm, hogy a részvételünkkel támogathattuk a Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítványt. A mi családunk is érintett: több mint tíz éve egy rokonunk babája 28 hétre született, akkoriban még éppen meg tudták menteni. Azóta annyit fejlődött ez a terület, hogy már 24. hét után született csecsemőknek is lehetnek jó életesélyei"

– mondta Hajdu Steve.

A jótékonysági rendezvényen összegyűlt 2 031 100 forintos támogatást az alapítvány egy kültéri rehabilitációs park megvalósítására fordítja, ezzel támogatva a beteg gyermekek gyógyulását