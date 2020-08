A legkényelmesebb, ha nyáron olyan ételeket fogyasztunk, amelyek gyorsan elkészülnek és nem igényelnek sütést, főzést. Mutatunk is egy frissítő levest, egy hideg tésztasalátát és egy könnyed desszertet.







Hideg uborkaleves

A levesek nagyon praktikusak a nyári forróságban, hiszen pótolják az izzadás miatti folyadékveszteséget, ugyanakkor – bár sokan azt állítják, hogy melegben meleg ételeket és italokat kell fogyasztani – a legtöbbünknek nehezére esne bekanalazni egy tányérnyi gőzölgő húslevest a tűző napon. Sokkal jobban esik ilyenkor valami hűvös finomság, s ha kissé savanykás, az sem baj. Pont ezt nyújtja a hideg uborkaleves.



Hozzávalók(4 adag)

2 kígyóuborka

2 dl joghurt

2 dl kovászos uborka leve

ízlés szerint só, bors



Elkészítés

Nincs más dolgunk, mint a hozzávalókat összeturmixolni és 1-2 órára hűtőbe tenni fogyasztás előtt.

TIPP: legjobb, ha a leves hígításához házilag készített kovászos uborka levét használjuk, ám ha erre nincs lehetőség, akkor pótolhatjuk sima vízzel, ebben az esetben azonban tegyünk még a leveshez 1 csokor kaprot, 1 gerezd fokhagymát és néhány csepp citromlevet is mielőtt beindítanánk a robotgépet.



Tésztasaláta

Ez a recept kicsit csalós, mert bár azt ígértük, hogy az ajánlott ételekhez nem kell a tűzhely mellett állni, itt nem úszhatjuk meg a tésztafőzést. Jó hír viszont, hogy ez akár lehet maradék tészta is (és akkor külön emiatt nem kell főzni) vagy a melegben kellemetlen műveletet megcsinálhatjuk előző este, amikor már kissé hűvösebb az idő, másnap pedig 5 perc alatt csak összedobjuk a salátát.



Hozzávalók (4 adag)

500 g tészta (penne, szarvacska, csavart)

5 nagy paradicsom

2 szál újhagyma (lehet egy fél póré is)

1 doboz kukorica (friss is lehet megfőzve és kiszemezve)

3 ek. olívaolaj

2 ek. balzsamecet

1 teáskanál méz

bors, só

Elkésztés

A balzsamecetet összekeverjük a mézzel és várunk, amíg feloldódik, utána pedig hozzákeverjük az olívaolajat. A paradicsomot apró kockákra vágjuk, az újhagymát pedig vékony karikákká. Ha pórét használunk, akkor azt hasítsuk hosszában félbe, majd negyedbe és úgy szeleteljük tovább, hogy vékony félholdakat kapjunk. A kukoricát csepegtessük le, majd mindent öntsünk egy nagy tálba és jól keverjük össze. Végül adjuk hozzá a tésztát, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk és tegyük néhány órára a hűtőbe.

TIPP: Ennek a salátának csak a képzeletünk szabhat határt! Tehetünk bele friss bazsalikomot, aszalt paradicsomot, olívabogyót, felkockázott sajtot, de sült (maradék) csirke mellett, prosciuttot vagy füstölt lazacot is. Színesíthetjük salátafélékkel, mint a rukkola, enndívia, radicchio, de akár répát is reszelhetünk rá.





Citromos álom

Ez a desszert azoknak való, akik egy igazi felfrissülésre vágynak a nagy melegben. Nem nehéz, nem fojtó, mégis habos és a citromtól kellemesen pikáns, ráadásul sütni sem kell.



Hozzávalók

200-250 g babapiskóta

2-3 citrom

5 dl habtejszín

5 dl tejföl

2 csomag vaníliás cukor

10 ek. cukor

Elkészítés

A tejfölt kikeverjük a sima és a vaníliás cukorral, 2 citrom lereszelt héjával és a citromok levével. Egy elég savanyú krémet kell kapnunk, gondoljunk csak bele, hogy ezt lazítani fogjuk a tejszínnel, úgyhogy ha kicsik a citromok, akkor nyugodtan csavarjunk bele még egyet vagy akár kettőt is. Ezután verjük fel a habtejszínt és forgassuk össze a tejfölös krémmel. Mindenképpen kóstoljuk meg, és ellenőrizzük, hogy elég intenzív-e az íze, ha nem elég savanyú vagy édes, tegyünk bele nyugodtan citromot vagy cukrot.

Rétegezzük egy jénai tálba a piskótát és a krémet úgy, hogy a tetejére krém kerüljön, és mindenhol bőven beborítsa. Fóliázzuk le és tegyük a hűtőbe egy éjszakára. Tálaláskor díszíthetjük vékonyra szeletelt citromkarikákkal.

TIPP: a citromos álmot színesíthetjük, ha a rétegezéskor középre félbevágott epreket, netán eperpürét is teszünk. Nagyon dekoratív és nem mellesleg finom is.