Ismét színpadra áll a Cotton Club Singers formáció, a rajongók legnagyobb örömére.Bár a formáció tagjai 2009-ben a feloszlás mellett döntöttek, egy találkozás mindent megváltoztatott.

„Volt 2-3 év, amikor elengedtem a Cotton Club Singerst. Aztán jött egy fellépés, ahol Szűcs Gabival és Kozma Orsival együtt mentünk el fellépni. Végigsírtuk az egész koncertet! Minden kiszakadt belőlünk, aztán Zsédenyi Adriennből is, ő is szeretett volna újra együtt dolgozni. Ha nem is úgy, hogy állandó formációként, de abban maradtunk, hogy évente egy-kétszer lépjünk fel együtt. Ez a mi életünk! Fehér Gábor próbatermében szoktunk próbálni, kicsit olyan hangulatban, mint a Jóbarátok. Szeretet van, letisztult viszonyok, pillanatok alatt összhangban vagyunk" – mondta László Boldizsár, aki alig várja, hogy a formáció újra együtt zenéljen.

„A karantén időszak számomra leginkább archiválással telt. Eszembe jutott, hogy a Cotton Club Singers összes koncertfelvételét egy garázsban őrzöm, amit most fel is túrtam. Egy kedves barátom összerakott egy szettet, amivel archiválhattam. 1997-től kezdve szinte az összes felvételünk, koncertünk archiváltam. Elképzelhető, hogy ezekből az anyagokból készítünk egy ünnepi DVD-t, hiszen szeptember 6-án, az Erkel Színházban, Negyedszázad címmel koncertet adunk. Több, mint 10 év után ismét együtt zenél a Cotton Club Singers, amit már nagyon várunk!" – mondta a Sláger Téma műsorvezetőjének, Kalmár Tibornak László Boldizsár.

