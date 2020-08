„Pár évvel ezelőtt szinte minden egyes fotómon végeztem minimális változtatásokat. Persze próbáltam nem túlzásba esni, de egy picit azért állítgattam a programokkal a bőrömön, a szemem alatti karikákon és minimálisan az alakomon is, amin inkább most lenne indokolt faragni, de már nem teszem. Nem azért, mert hű de elégedett lennék magammal, hanem más miatt. Igazából 2 oldala is van a dolognak. 1: Mert boldog vagyok és nem a külsőségekre helyezem a hangsúlyt. Anyuka vagyok és ezáltal el kellett magamat 100%-ig fogadni, hogy a gyerekeim felé, maximális magabiztosságot és kiegyensúlyozottságot tudjak sugározni. 2: Közszereplő vagyok, akit sokan követnek, ezáltal kutya kötelességem olyan tartalmakat gyártani és azt az arcomat mutatni, amit teljes mértékig a valóságot adja át. Időm sincs, de leginkább kedvem nincs a képeimet gyönyörűen megszerkeszteni, ha mégis így teszek, akkor is inkább a színeket állítgatom, vagy mondjuk egy ruhán maradt címkét retusálok ki „ - elmélkedett posztjában Edina.