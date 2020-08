Csuka Mónika és Nagy Feró hat évig voltak házasok. A Máté Péter-díjas énekesnő most visszaidézte, milyen is volt kapcoslatuk alatt a nemzet csótánya.

Énekeltem, dolgoztam, közben zátonyra futott a házasságom. Azt gondolom, nem miattam. Még ennyi idő távlatából is csak annyit mondhatok, Feró szerette a lányokat... Egyet viszont el kell ismernem: jó apa volt és az is maradt – mesélte Csuka Mónika a Best magazinnak.