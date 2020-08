Feltűnt, hogy Fördős Zé magánéletéről szinte semmit sem lehet tudni? Nos, ez a gasztroblogger tudatos döntésének köszönhető. Most elárulta, miért rejtegeti például barátnőjét.

Fördős Zé a Blikknek mesélt többek között arról, hogy miként éli meg az ismertséget és miért nem szeretné megmutatni barátnőjét.

"Cukik az emberek, jólesik, amikor elmondják, hogy megfőztek egy ételt a szakácskönyvemből, de néha érzem, hogy kitennék magamra egy „Ne zavarjanak" táblát... Ha a barátnőmmel, a barátaimmal vagyok, vagy csak egy olyan rövidgatyában ugrok le a boltba, amiben nem örülök, ha látnak, akkor nem mindig őszinte a mosolyom, ha leszólítanak.

Múltkor a barátnőmmel, Sárival a Balatonnál bicikliztünk. Bementünk egy eldugott kis strandra, annak is a legszélére, baseballsapkában és napszemüvegben mentem a vízbe, hátha nem ismernek fel. Persze felismertek. Bár senki nem jött oda, láttam, hogy néznek és rólam beszélnek. Hiába próbáltam hollywoodi sztárként rejtőzni, nem sikerült. Nem véletlen, hogy Patagóniában, ahol alig van ember, magyarok meg szinte egyáltalán nincsenek, ott érzem igazán jól magam."