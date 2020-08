Arnold Schwarzenegger 73 évesen nagypapa lett. Lányának és Chris Pratt színésznek kislánya született, amelyről Instagramon számoltak be a rajongóknak. A büszke apuka elárulta, hogy a baba és a mama is nagyon jól vannak, és áldottnak érzik magukat. Chris a gyermekük nevét is közölte: Lyla Maria Schwarzenegger Pratt névre keresztelték a kicsit.