Nem mindennapi történésről számolt be Gáspár Zsolti: ő lesz a Jóban Rosszban legújabb szereplője.

Különleges felkéréséről számolt be nemrég Gáspár Zsolti. Mint kiderült, ő lesz a Jóban Rosszan című sorozat legújabb szereplője. Győző testvére azt is elárulta, nagy álma vált ezzel valóra, így most olyan boldog, hogy madarat lehetne vele fogatni:

"Régi álmom vált valóra, amikor megkerestek, hogy szerepeljek a kedvenc sorozatomban. Igazából meg sem kérdeztem, hogy kit kell eljátszanom, azonnal igent mondtam a feladatra és lám, nem is bántam meg! Különösen annak örültem, hogy egy olyan színésszel szerepelhettem együtt, mint Mikó István, aki ráadásul az egyik rokonomat játszotta" - mondta Zsolti a Ripostnak.

Az újdonsült sorozat sztár azt is elárulta, hogy érezte magát a forgatásokon, nem meglepő módon pozitív élményekkel távozott:

"Imádtam az egészet! Legalább már az is kiderült, hogy a színészethez is van tehetségem. Mindig tudtam, hogy egyszer felfedeznek, és tessék, most benne leszek a Jóban Rosszban-ban!"