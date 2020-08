Ahogy azt korábban megírtuk, életének 48. évében, súlyos betegség után elhunyt Benedek Tibor háromszoros olimpiai aranyérmes, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, a magyar férfi válogatott korábbi szövetségi kapitánya.

Egy ország gyászolja Tibort, a többség még fel sem dolgozta a gyászt, amit az elvesztése okozott. Így érez egykori barátja és csapattársa is, Kiss Gergely:

"Miután kiderült, hogy beteg lett, egészen furcsa, megfejthetetlen állapotba kerültünk lelkileg. Erről beszélni is borzasztóan nehéz, de Tiborról csak a legnagyobb tisztelet és szeretet hangján lehet megszólalni.

Egyszerűen felfoghatatlan, értelmezhetetlen, feldolgozhatatlan, ami vele történt. Benedek elvesztése olyan, mint egy rémálom. Az emléke viszont továbbra is ott van a hétköznapjainkban, és biztosan velünk is marad örökre" - fejtette ki Gergely a Blikknek, aki mindig is felnézett Tiborra, sőt, nem csak szakmailag, hanem a magánéletben is jó kapcsolatot ápoltak.

Megemlékezés a kupadöntő előtt

A szurkolóknak a Magyar Kupa csütörtöki döntője előtt lehetőségük lesz emlékezni Benedekre. A Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában, a 18:50-kor induló finálé előtt a kihelyezett kivetítőkön egy olyan filmet mutatnak be, amely a pólóslegenda pályafutásának legszebb pillanatait idézi fel.