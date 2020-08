A mindig nyílt, őszinte és nem mellesleg gyönyörű sportoló, Béres Alexandra tabuk nélkül beszélt a Liluland legújabb adásában arról, hogy mennyire elszomorítja, hogy milyen irányba halad a világ, amiért a közösségi médiát hibáztatja.

"Bár fiatalkora óta a rivaldafényben él, mindig is próbálta kerülni a bulvársajtót és védte a magánéletét. Ettől függetlenül nem tudta elkerülni, hogy akár a strandon végigsétálva ne azt lesse mindenki, hogy a valóságban neki is van -e pocakja. Ezzel együtt úgy gondolja, hogy a hírnévben és népszerűségben is meg lehet látni a jót: például, hogy az embereket érdekli a véleménye és jóra tudja használni az ismertségét. Látva, hogy milyen hatással tud lenni az életünkre a közösségi média, fontosnak tartja, hogy megtanítsa lányainak: nincs rendben, hogy a mai világban egy jó Instagram poszttal több követőt lehet gyűjteni, mint egy olimpiai aranyéremmel." - nyilatkozta a műsorban az édesanya.