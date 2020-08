Mi négyen rendkívül gyorsan váltunk egy családdá. Harmónia és szeretet uralkodik otthon – kezdte az édesanya a ***hot!*** magazinnak.

"Rendezzük a gyerekek életét, a miénket is, a kettőt pedig tudatosan próbáljuk összeilleszteni. Például az étkezés a karantén alatt szent és sérthetetlen programmá vált, amit azóta is tartunk. Most kissé mindannyian széjjel vagyunk, mindenkinek megvan a maga feladata. A gyerekeknek a sportban felkészülési időszakuk van, én most kezdek a Life TV-nél, így a napjaim jó része forgatással telik majd, ezért is fontos, hogy ragaszkodjunk ahhoz a néhány órához, amikor együtt lehet a család."

Zsuzsa évek óta nem nem szerepelt képernyőn, és bár sokáig jólesett neki a szünet, egy ideje azért már hiányzott a szakmája.

A tévézés az én közegem, a visszatérést egyfajta fellélegzésként élem meg. Pláne, hogy akaranténban eltöltött hónapok alatt az anyaszerep vitt el mindent. Ezt egyrészről imádtam,de lássuk be: ha az ember napi nyolcszázszor hallja, hogy „Anya!", az egy idő után őrjítőtud lenni – nevetett fel.