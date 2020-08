Valószínűleg a koronavírus miatt is inkább titokban tartották az örömhírt, ám most egy ismerősük kikotyogta, hogy már nyáron megérkezhet a baba Ed Sheeranékhez.

Hamarosan apai örömök elé néz Ed Sheeran egy ismerősük szerint. A pár a koronavírus miatt titkolhatta el a világ elől, hogy babát várnak. Az új családtag azonban a hírek szerint már a nyáron megérkezhet.

„Ed és Cherry egyszerűen úsznak a boldogságban. Nagyon izgatottak, de titokban akarták tartani a terhességet. A karantén jól jött nekik abból a szempontból, hogy nem tudódott ki a hír. Ám már egyre közelebb van a szülés időpontja, így a családnak és a közeli barátoknak is elárulták. Az utolsó előkészületeket végzik a baba érkezéséhez, ami nyárra várható" – árulta el a The Sunnak egy ismerősük.

Elképzelhető, hogy ezután Ed az énekléssel is felhagy, hiszen korábban azt nyilatkozta, ha apa lesz, csakis a gyerekére szeretne majd koncentrálni.