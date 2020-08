Kanye West hónapok óta a wyyomingi családi birtokon tartózkodik. Elmondása szerint, ott éli ki leginkább a kreativitását, például a legújabb albumát is ott alkotta meg –mesélte egy bennfentes a Page Six weboldalnak. Ahogy azt korábban megírtuk, Kanye meredekebbnél meredekebb történetekkel áll elő a közösségi oldalán, ahol sokszot a feleségét, Kimet és családját mocskolja. Kim egyelőre ezért nem akar visszaköltözni férjéhez, aki mellesleg bipoláris zavarral is küzd – írja a HOT!