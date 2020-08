Minden évben bejön valami új hóbort a divatba vagy éppen egy régi viselet válik ismét trendivé. És mi nők, valljuk be, néha nem tudunk ellenállni a sikkes holmiknak, és szeretjük követni az aktuális divatot. A férfiak azonban sokszor nem értik, miért viselünk néhány ruhadarabot vagy kiegészítőt. Míg mi azt gondoljuk, hogy nagyon is szexisek vagyunk (és ez általában így is van), nekik bizony más a véleményük, és szívük szerint inkább soha többet nem látnák rajtunk az imádott göncöt. Ez azonban ne riasszon vissza attól, hogy hord őket, mivel Neked kell eldöntened, miben érzed jól magad, és pont ettől leszel dögös. De nézzük, melyek azok a most trendi ruhadarabok, amik nem tartoznak a pasik kedvencei közé!