Andy Vajna és Csilla 12 évig éltek együtt, nagy szerelem volt az övék. A nőt nagyon megviselte a filmmogul halála, másfél év után most beszélt először arról, milyen volt a kapcsolatuk.

"Amióta meghalt Andy nincs nap, hogy ne gondolnék rá. A Los Angeles-i házam tele van a fényképeivel, rengeteg élmény, emlék köt hozzá. Óriási szerelem volt a miénk" - árulta el a Best Magazinnak Csilla, akiről nem sokat tudott a nyilvánosság. Az első találkozásukról is vallott. Emlékszem, az első látogatásomkor a repülőtéren egy Rolls-Royceszal várt, aztán elvitt a Beverly Hills-i házába, ahol szinte sokkot kaptam a méretektől, a luxusberendezéstől. De mindezek csak a külsőségek voltak" - mondta, és arról is beszélt, milyen ember volt Andy. "Remekül megértettük egymást. Talán azért is, mert tudomásul vettem és elfogadtam, hogy egy végtelenül összetett ember. Nagyon tudott szeretni, figyelmes volt, de ha dolgozott számára a munka volt az első, nem a család. Érdekes módon mindig sok ember vette körül. Imádta a társaságot, kettesben csak nagyon ritkán voltunk együtt" - mesélte, és azt is elárulta, szerepe volt Andy Vajna és Dobó Kata kapcsolatának kialakulásában. "Én választottam ki az utódomat, Dobó Katát" - mondta.