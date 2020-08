Annak érdekében, hogy stabil hátteret, egzisztenciát tudjanak a nők maguknak megteremteni, a családalapítás és a gyermekvállalás egyre inkább kitolódik és emiatt egyre többször előfordul, hogy 40 év felett döntenek úgy, hogy kisbabát szeretnének. Azért persze vannak kivételek, a sztárvilágban is.

Manapság egyre kevesebben vállalnak nagyon fiatalon babát, pedig nem mindig volt ez így. A hazai és a külföldi sztárok körében is jócskán akad olyan édesanya, aki egészen fiatalon adott életet első gyermekének.

Nem is kell annyira messzire mennünk, ha a hazi hírességeket megnézzük, a gyönyörű műsorvezető, Szekeres Nóra igencsak fiatalon, 19 évesen szülte meg első gyermekét, aki után nem sokkal meg is született második babája. A kolumbiai színésznő, Sofia Vergara is szintén 19 éves volt, mikor először anyai örömök elé nézett és életet adott fiának, Manolonak.

Rajtuk kívül még akadnak olyan sztárok, akik szintén tizenéves koruk végén, vagy még annál is korábban vállaltak babát.

