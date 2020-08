Berki Krisztián most valóban nagyon értékes gondolatokat osztott meg a mostohák szerepéről. Bár sokan - főként a mesék hatására - gondolunk úgy a pót szülőkre, mint a gyerek ellenségére, de ez egyáltalán nem törvényszerű.

Berki Krisztián láthatóan nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy felesége, Mazsi igazi édes mostohája tud lenni lányának, Natinak. Sok képet és videót láthatutnk már kettejük meghitt kapcsolatáról, ami mindenképp szerencsés a kislány szempontjából is.

Fodor Anikó megfogalmazta milyen is az igazi "édes mostoha" akiről minden újrakezdő szülő, ember álmodik..... mert aki a gyerekünket nem szereti, az ne akarjon minket se szeretni. Apák, férfiak, anyák, nők becsüljük meg azt, ha az élet ad egy második esélyt egy olyan ember személyében, aki a gyermekünket is úgy szereti ahogyan minket.... feltétel nélkül, elvárások nélkül.... - írta Berki, aki a kortárs magyar költő versét is mellékelte a bejegyzéséhez.

Fodor Anikó: Édes mostoha

Két csöppömnek, ki nem enyém

A mostohánál, ha szeret,

édesebb csak egy lehet,

ki öléből szülte a gyermeket.

Nem köti vér s rokonság.

Csak a szeretetet adhatja át.



Lelkéből-lelkébe ez a családfa,

szeretve lehet csak édes mostoha.

Ti nem édesek vagytok,

de mostohán is édesebb, mint bármi,

sajátomnál is jobban

próbálok szeretni.



Ne érezd, hogy nem vagy enyém,

hogy nem vagy saját édesem,

csak: hogy benned van minden szeretetem.

Apró éned, csacsogó-cserfes,

copfos kicsiny lényed ragyog,

csúf világunkban felnőtt fejjel

gyermeki támaszod maradok.



Puttóképű kis királyfi, ha ölel,

nevemen szólítva, szeretve mondja el

az aznapot, ólomkatonák páncéljáról

a fény szemében ott ragyog,

mint meséli a háborút, mit az óvodában folytatott.



Nem kell vérnek lennem véredből,

nem kell, hogy gyermek legyél méhemből.

A szeretet kell, mi szemedben ragyog,

s ettől én boldogabbnál is boldogabb vagyok.



Forrás: www.poet.hu