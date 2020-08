Menstruáció, allergia, 2 éjjel alvás nélkül, Titi karmolása az orromon, 40 év. Ez van. Vannak a bőrömnek is jobb és rosszabb napjai is. Ápolom, figyelek rá, hidratálok. A vitaminok és a kollagén mellé esküszöm ritkán csúszik be egy kis Nutella, mondjuk karantén óta nem jutottam el profi bőrápolásra sem, de mindjárt eljön az én csodálatos szerdám - írta a modell, Görög Zita a fotója mellé.