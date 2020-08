Furcsa drog az alkohol, mert amellett, hogy őrült dolgokra veszi rá az embert, szerencsére másnapra feledteti is. Így azokra nem emlékszem, mint ahogy az ilyen szempontból aktív tíz évem felére sem. Ám azóta no pia, no drog, ezért az elmúlt három évben, amióta tiszta vagyok, egy csomó olyan dolog beugrott, amit akkor műveltem - kezdte a Blikknek Molnár Tamás.

"Megszállottan csinálok mindent, ami a zenénél nagyon jó, de az éjszakázásban nem annyira. Annak idején, ha pénteken elgurítottam a pöttyös labdát, az vasárnap délben még pattogott, ez pedig életvitelszerűen tarthatatlanná vált. Be kellett látnom, hogy függő vagyok! Ráadásul elhanyagoltam a zenét, amit imádok, pedig viszonylag kevesen mondhatják el magukról, hogy azt csinálják, amit a legjobban szeretnek. Eljött egy pillanat, a harmincadik születésnapom előtt három hónappal, hogy be kellett látnom, ez így nem mehet tovább...

Biztos lehetett volna mélyebbre kerülni, de talán akkor már nem találtam volna meg magam. Nyilván rengetegen jelezték is addigra, hogy haver, kicsit túltoltad.

Addiktológushoz jártam eleinte hetente, később kéthetente, majd egyre ritkábban, ami azért volt jó, mert folyamatosan ébren tartotta bennem azt, hogy nekem ezzel foglalkoznom kell. Szerencsére nekem nem kellett bentlakásos módszert választanom ehhez, mert eléggé kitartó vagyok abban, amit a fejembe veszek. Persze lehetsz megszállottja a nem ivásnak is, az ügy papja, de én legalább úgy prédikálok, hogy ittam előtte bort, egy nagyobb belvárosi lakásnyit."