A könyv több komolyabb kérdést is boncolgat, mint például: hogyan építsük fel a karrierünket? Mit csinál egy influenszer? Milyen a mai fiatalok hozzáállása a szexhez? Mit adhat nekünk a sport, a kultúra? Miért fontosak a személyes képességek? - írja a Blikk.

Az is kiderül, miért kellett Yvonne-nak már tizenöt évesen férjhez mennie egy idegen országban, miképp küzdött meg zsarnoki férjével, hogyan élte meg a nélkülözés éveit. Valamint az is, hogyan kerül vezető pozíciókba, hiszen kevesen tudják de a TV2 tulajdonosa is volt, valamint gazdasági igazgatóként évekig irányított különféle cégeket.