Ahogy azt korábban megírtuk, Kollányi Zsuzsi hamarosan életet at második gyermekének, ezért egy időre most el kell búcsúznia a közönségtől és a színpadtól. Majkáék azonban menetelnek tovább, és mivel a hosszú hétvégén nyolc koncert is vár rájuk, így bőven volt mire készülniük az új énekesnővel, Veres Mónikával.

"Ő lesz az, aki az elkövetkezendő időben velünk jön koncertezni. Emiatt még jobban kellett próbálnunk, hiszen neki mindent dalt meg kellett tanulnia, ráadásul ez nem is olyan egyszerű, ha valakinek nem ugyanaz a hangszíne" - mesélte Majka a Blikknek.