A folytonos pörgésnek, végeláthatatlan munkának a sok jó mellett, mindig van árnyoldala is. Ezt a szabadszájú rapper és műsorvezető, Majka is pontosan tudja, aki már 7 éve küzd pánikbetegségével, ami olykor olyan súlyos tüneteket produkál, hogy egy idő után kénytelen volt szakember segítségét kérni.

Kadarkai Endre Világtalálkozó című műsorában vendégeskedett legutóbb Majka, ahol megdöbbentő őszinteséggel beszélt arról, mi állhat a pánikrohamok hátterében és hogy mit tesz annak érdekében, hogy minél kevesebbszer kerítse hatalamába a szorongó érzés.

"Igazából most sem tudom, hogy ezek pánikrohamok-e? Akikkel beszélek és átélték ez, egészen máshogy fogalmazzák meg a pánikrohamot, mint amit én érzek. Egyébként, aki ebben járatos, az orvosok azt mondják, hogy a pánikrohamnak rengeteg formája van. Olyan is, mint az enyém. Én kimerültem, az egy idegi kimerültség volt. Egyszerűen már nem bírtam. Sokat melóztam, sokszor mindenkire sokat odafigyeltem, sokféleképpen próbáltam megfelelni" - mesélte a műsorban Majka.

A szorongó érzéseken felül az is nehezére esett a rappernek, hogy az őt ért igazságtalanságot könnyebben kezelje.

"Tud gyormoforgató lenni. Nekem volt egy olyan időszak, amikor ezt megsínylettem, amikor azt hittem, hogy elrontottam az egész életemet azzal, hogy olyan vagyok, amilyen. Nem bírom elviselni azt, hogy ha valaki a környezetemben hülye. Aki ezt a szívére veszi, abból lesz a szívinfarktus, én az agyamra vettem, ebből lett az idegi kimerülés. Elfáradtam, érzékenyebb lettem" - mondta a rapper, aki mióta édesapa lett, még érzékenyebben reagál a világ történéseire.

Voltak olyannyira elviselhetetlen helyzetek az életében, amikor annyira elindult lefelé a lejtőn, hogy azt érezte, az lesz a legjobb, ha véget vet zenei karrierjének, bízva abban, hogy akkor a szorongó tünetek is megszűnnek.

"Nagyon megijedtem, hogyha ez így marad, akkor nekem vége az életemnek. Viszont volt a Hajós Andris, aki az egyik legjobb cimborám, nagyon kellett, hogy mellettem legyen, mert ő már túl volt egy ilyenen. Például az Emil Rulezt, a zenei karrierjét emiatt áldozta fel. És ő azonnal a fejemre koppintott, hogy „Nem, haver, lemondták két hétig koncerteket, de most el fogunk menni koncertre együtt" - nyilatkozta Majka.

Bár most jól érzi magát, a pszichológusával folyamatosan tartja a kapcsolatot, mivel most is előfordul, hogy magába fordul és emészti magát bizonyos dolgokon.

"Az önmarcangolásnak sokszor azt a formáját is választom, hogy teljesen önmagammal vagyok elfoglalva, hogy milyen bajom van, nekem mennyire rossz, amikor rosszul vagyok. Ilyenkor megszűnik a világ és csak az én problémám van" - tette hozzá Majka, akit két fia, Marián és Olivér, illetve párja, Dundika tudják egyedül kizökkenteni a rossz érzések viharából.