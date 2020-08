A Rádió1 Balázsék című reggeli műsorában hétfőn Majka volt a vendég, aki többször is hangot adott az utóbbi időben nemtetszésének, azzal kapcsolatban, hogy nem tartható rendezvény hazánkban 500 fő felett. Mivel ez az óvintézkedés augusztus 15. után is fennáll, Balázs kíváncsi volt, mit gondol erről Majka, aki kifejtette, szerinte a fesztiválok sokkal veszélyesebbek a koncerteknél.

„Nyilván van logika a döntésekben, még ha minimális is. Én vagyok a legnagyobb szabálybetartó, ölre mentem csomó emberrel a Facebookon, például Czutor Zoliékkal" – mondta a rapper.

Balázs azonban nem értette, miért lett más a véleménye.

„Mi változott ahhoz képest, amikor nemrég a Facebookon háborogtál, azt mondtad, kettős mérce van, miért nem lehet Park koncert? Most azt mondod, micsoda szuperterjesztők és fertőzők vannak mindenhol, és milyen veszélyes a koncertezés!" – kérdezte a műsorvezető.

„Nem! Én harmincöt százalék logikát látok az intézkedésekben. Én úgy látom, hogy szemétség megrendezni egy focimeccset, miközben a zenészek otthon ülnek. Viszont abban van azért logika, hogy a huszonkétezres focimeccsen tizennyolcezer ember azért ül, a jegyek alapján mindenki nyomon követhető" - érvelt Majka.

Balázs ezzel nem értetett egyet, szerinte ülőkoncerteket sem lenne szabad tartani, mint például ahogy azt az Apostol együttes teszi majd. Ám Majka úgy véli, mindenkinek a saját felelőssége, hogy elmegy-e egy ilyen eseményre vagy sem.

Kiderült, ő maga is tervez ülő koncertet, Balázs szerint Majka most tulajdonképpen ezt szeretné megmagyarázni.

„Ha lehetne álló koncertet, akkor azt csinálnék. Most akkor ne dolgozzak? Nem zárhatod be még jobban az embereket, akik eddig a panelban rohadtak, nem zárhatod be előttük a strandokat, el kell gondolkodni azon, hogy valamit muszáj engedni!" - fakadt ki a rapper.