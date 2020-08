A bájos műsorvezető 11 év után újra férjhez ment Németországban, ugyanis Ada és szerelme Nürnbergben kezdenek új életet. Az újdonsült feleség előre gondosan eltervezte, hogy milyen ruhát szeretne a nyári ceremónián.

„Számomra fontos a kényelem, és azt is tudtam, kivágott ruhát szeretnék. Mivel nyáron lesz az esküvő, előfordulhat, hogy nagyon meleg lesz, és nem akarok feszengeni. A szalonban felpróbáltam egy nagyon szépet, de az olyan volt, amiben nagyon fegyelmezetten kellett volna viselkedni, úgyhogy egy másikra esett a választásom, de az is csodaszép" - nyilatkozta korábban a Best magazinnak.

