Nincs az a rajongó, aki el tudná terelni a jóképű énekes, Bruno Mars figyelmét gyönyörű feleségéről, Jessicáról. Ezen nem is csodálkozunk, hiszen Jessica Caba igazán szemrevaló szépség, amit nemcsak a rajongók és követők vettek észre, hanem divatcégek és világmárkák is felvették vele a kapcsolatot. Ezeknek a lehetőségeknek köszönhetően a szépséges feleség már főállású influenszerként keresi a kenyerét, amivel úgy tűnik, jókora összegeket zsebelhet be - írja a twn.hu.

Jessica oldalát már több, mint 270 ezren követik és ez a szám folyamatosan növekszik.